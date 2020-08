Atalanta-Inter, Gasperini: “Complimenti a Conte, abbraccio Ilicic. Ecco cosa ci manca per lo scudetto”

L’Atalanta perde contro l’Inter e non riesce a chiudere al secondo posto in classifica.

In occasione dell’ultima giornata di Serie A, sul campo del Gewiss Stadium è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e l’Inter: a vincere sono stati gli uomini di Antonio Conte che hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di D’Ambrosio e Young. Al termine del match il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“È stata la partita migliore che potessimo trovare in vista della Champions. L’Inter ci ha aggrediti, con un ritmo superiore al nostro. Nelle ultime settimane abbiamo giocato su ritmi più compassati, stasera abbiamo capito che contro queste squadre si deve andare. Complimenti all’Inter. Col passare dei minuti devo dire che ci siamo un po’ ripresi, in alcuni elementi abbiamo fatto una partita buona, e questo ci potrà essere utile. Scudetto? L’Atalanta non può pensare di colmare il gap con le grandissime. Deve pensare a migliorarsi anno dopo anno, poi ci sono annate in cui la Juve fa cento punti, o novanta. Abbiamo molti aspetti da migliorare, avendo raggiunto l’obiettivo con largo anticipo abbiamo potuto programmare il futuro. L’obiettivo deve essere quello, la decrescita felice non mi piace, quindi bisogna sempre cercare di alzare l’asticella. Che non coincide necessariamente col risultato, ma la squadra va migliorata, compatibilmente con le nostre possibilità. Sia Malinovskyi che Muriel sono stati spesso determinanti a gara in corso. In quel reparto siamo diventati abbastanza contati, ma abbiamo sopperito per tante partite e abbiamo ottenuto tanti risultati, giocando a volte sul secondo tempo. Oggi purtroppo abbiamo preso gol dopo un minuto, quindi si sono verificate le condizioni peggiori per affrontare l’Inter. Ma la reazione è stata ottima, e siamo riusciti a ritrovare un ritmo che credo ci tornerà utile“.

Sul momento di Josip Ilicic: “Ilicic lo riempiamo di abbracci. Gollini ha preso una forte contusione al ginocchio, non so se è stato spinto Gosens nell’occasione. Per noi non è stata una scelta: ci sono squadre che hanno avuto difficoltà all’inizio, altre come noi che hanno avuto un piccolo calo nel ritmo di gioco. Adesso abbiamo un po’ di giorni per rimetterci a posto. La partita di stasera ci ha dato una bella sveglia, penso fosse la miglior gara che potesse capitarci. Conte? Ci siamo fatti i complimenti. Ha fatto un grandissimo lavoro, penso che la classifica finale sia giusta e rispecchi i valori delle squadre“.