Atalanta, Ilicic cuore d’oro: l’ex Palermo ‘dona’ un parco giochi ai bambini di Kranj

Il bel gesto di Josip Ilicic.

L’attaccante sloveno in questi giorni si è fatto notare per un’iniziativa benefica in favore della città dov’è cresciuto: Kranj. Qui – scrive il portale ‘Gianlucadimarzio.com’ -, ha donato un parco giochi, con campi di calcetto, basket e diverse strutture ludiche per i bambini e ragazzi del posto. Un gesto che ha abbracciato due cause: la riqualificazione di uno dei quartieri più grandi della città e la possibilità per i giovani del luogo di avere un posto di ritrovo e svago.

Intanto, il trequartista ex Palermo e Fiorentina è finalmente tornato in Italia e si concretizza sempre più l’ipotesi che possa tornare in campo dopo 60 giorni di assenza. Sarà un lavoro graduale in cui recupererà progressivamente condizione atletica e confidenza con il campo, nella speranza di rientrare a tutti gli effetti a disposizione dell’Atalanta e del tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, nel corso della prossima stagione di Serie A.

