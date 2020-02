Atalanta, Ilicic: “Champions? Prima il campionato. Zapata è fondamentale”

Lo straordinario momento di Josip Ilicic.

Con la maglia dell’Atalanta, l’attaccante sloveno sta vivendo la migliore stagione della sua carriera soprattutto dal punto di vista realizzativo: fino a questo momento infatti, l’ex Palermo ha realizzato 14 gol e servito cinque assist ai propri compagni di squadra, trascinando in prima persona la Dea fino al quarto posto in classifica.

Ospite all’evento “Amici dei Bambini”, Ilicic ha parlato dal palco del Palazzo Reale della prossima sfida di Champions League contro il Valencia: “Questa partita con il Valencia si sente, ma non ci pensiamo ancora. Dobbiamo rimanere concentrati sul campionato. Vogliamo ripetere quello che abbiamo fatto. Passare il turno sarebbe fantastico per tutto l’ambiente. Ma ci penseremo quando sarà il momento. Zapata? Duvan per noi è fondamentale. Quando si è fatto male siamo rimasti in tre ed è stata dura giocare ogni tre giorni“.