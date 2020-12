Atalanta, il Papu allo ‘Stadium’ pizzicato a cantare l’inno della Juve: è bufera sui social

Non si spengono i riflettori sulla frizione Gasperini-Papu Gomez, protagonista di una curiosa vicenda avvenuta nel pre-partita di Juventus-Atalanta. Il calciatore, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro i bianconeri, è stato intercettato dalle telecamere di Sky mentre raggiungeva la panchina intonando l’inno della Juventus.

Immagini che hanno immediatamente fatto il giro del web, alzando un grosso polverone di polemiche. Sempre più furiosi i tifosi bergamaschi divisi, ormai da settimane, sull’ormai noto caso “Gomez-Gasperini” che tiene banco da tempo in casa Atalanta e su non accennano a spegnersi i riflettori. Nonostante la pesante situazione e il rapporto ormai incrinato fra il tecnico e l’ex Catania, Gasperini – sotto di un gol – ha comunque voluto giocare la carta Gomez: sceso in campo al 53°.