Atalanta, il messaggio di Gomez: “Bergamo non mollare! Torneremo a volare insieme”

Il Papu Gomez cerca di regalare un accenno di sorriso a tutta Bergamo.

La città lombarda, insieme alle sue province, è stata una di quelle maggiormente colpite dal Coronavirus e dove purtroppo ha perso la vita una gran moltitudine di gente. Un inizio anno davvero drammatico e sconvolgente per l’Italia e anche per il mondo intero che sta lottando con le unghie e con i denti per sconfiggere questa piaga e tornare alla vita normale. Dolore e strazio nell’ultimo periodo hanno conquistato gran parte della Lombardia e per tale motivo il capitano dell’Atalanta ha voluto lanciare questo messaggio. Un post riguardante la sfida di Champions League tra gli orobici e lo Shakhtar Donetsk che permise agli uomini guidati da Gasperini di conquistare il pass per gli ottavi di finale dove in seguito riusciranno a battere il Valencia.

“Bergamo non mollare, presto torneremo a volare insieme”.

