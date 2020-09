Atalanta, i primi passi di Ilicic: ecco come l’ex Palermo prepara il rientro in campo. I tempi di recupero…

Il jolly offensivo dell’Atalanta, Josip Ilicic, in lenta ma progressiva ripresa.

Lo stesso club bergamasco, in questa fase di recupero molto delicata per il calciatore, sta procedendo con prudenza senza accelerare i tempi. Infatti, per il momento, non si parla di ritorno in campo per l’ex Fiorentina e Palermo, anche è tornato a giocare le prime partitelle con i compagni, ma si tratta solo di primi, anche se sicuramente importanti, passi. Si procede, dunque, con quanto è stato concordato dai medici e preparatori dell’Atalanta con gli specialisti che hanno seguito Ilicic ad agosto. Il giocatore sloveno ha avviato l’attività in palestra concentrandosi su esercizi di forza, inoltre. avendo perso peso, il fantasista dovrà concentrare parte del suo recupero anche su quest’aspetto.

Anche se il ritorno in campo di Josip Ilicic è programmato, non si prevedono tempi brevi, nonostante la sua voglia di tornare a fare quello che più ama sia forte e sta lavorando duro per cercare di bruciare le tappe.

