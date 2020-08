Atalanta, Hateboer ai saluti: “Ho voglia di nuove sfide, è un buon momento per il salto”

Hans Hateboer è pronto a salutare l’Atalanta.

L’esterno olandese ha le idee chiare in merito al suo futuro. “Ho voglia di nuove sfide“, ha ammesso in un’intervista rilasciata a Voetbal International. Il ciclo del classe ’94 alla corte di Gian Piero Gasperini sembra dunque essere giunto, dopo tre stagioni, ai titoli di coda. Il club orobico dovrà per cui valutare le alternative per soddisfare i suoi desideri.

“Penso – ha detto Hateboer – che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile. Negli ultimi anni i risultati sono saliti alle stelle e abbiamo raggiunto il punto più alto in assoluto. Non credo qui si possa fare molto più di questo. Offerta del Valencia? Ero in squadra da appena un anno e mezzo, ora da tre stagioni e mezzo contribuisco al successo del club. A questo punto penso che dovremmo essere in grado di trovare una soluzione insieme. Ho trascorso momenti fantastici qui, con grandi prestazioni e una grande atmosfera. È qualcosa di puramente personale. La voglia di scoprire cose nuove. Voglio continuare a sfidare me stesso. La mia scelta non ha niente a che vedere con l’Atalanta. Se dovessi giocare ancora qui la prossima stagione, saprei tuttavia di essere in un buon club. Adesso però ho 26 anni e come calciatore professionista la durata della carriera è limitata. Adesso è un buon momento per fare il prossimo passo“.

