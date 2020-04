Atalanta, Gomez: “Traorè? come Messi. Abbiamo compagni come De Roon e Freuler che si fanno un mazzo così”

Papu Gomez si racconta.

Il fantasista e capitano dell’Atalanta, durante una diretta Instagram con l’ex bomber Christian Vieri tra ricordi, emozioni e curiosità, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla rosa a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini ed elogiando gli attuali compagni di squadra, non dimenticando però anche quelli del passato: “Abbiamo dei compagni che si fanno un culo così per noi, che corrono il triplo come De Roon e Freuler. Per una provinciale come l’Atalanta avere un attacco così con tre nomi importanti, senza dimenticarci di Muriel che ha fatto 14 gol partendo spesso dalla panchina, è pazzesco se si pensa che non c’è il budget delle big. Ogni anno comunque si vendono 2-3 titolari ma tiriamo fuori sempre qualcosa di buono. Ormai i meccanismi sono quelli e la cosa importante è che la base della squadra ci sia: io sono qui da sei anni, poi c’erano Masiello, De Roon e Freuler: la colonna vertebrale della squadra c’è e tutti si adattano velocemente, rendendo tutto più facile

Sui giovani: “Ogni giovedì, durante la partitella con la Primavera, ne scopriamo sempre qualcuno di nuovo e ci diciamo: ‘Ma questo chi è? Forte oh’. E li dobbiamo picchiare, se no non riusciamo a fermarli. C’è Traorè, 17 anni: sembra Messi. Lavoro fisico con Gasp? Bobo, io in settimana non mi godo niente, prego che arrivi la domenica perchè quello è il mio riposo. Ormai i meccanismi della squadra sono quelli, la colonna vertebrale è sempre stata la stessa e i nuovi così si possono adattare più facilmente e velocemente”.

Infine un messaggio di solidarietà per la città di Bergamo, tra le più colpite al mondo dall’emergenza Coronavirus: “i bergamaschi non mollano mai. Sono lavoratori, a testa bassa, sono umili. Dopo tutto questo la gente sarà più forte, è un popolo che sta soffrendo ma sa soffrire. Non so perchè tutto questo sia arrivato qui, è incredibile. Speriamo migliori presto”, ha concluso Gomez.