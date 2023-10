Atalanta-Genoa, Gasperini: “Stavo per togliere Lookman prima del gol. Loro tosti”

"Stavo per togliere Lookman prima del gol, i nostri cambi erano pronti: con le cinque sostituzioni, che a me non piacciono, non c’è nessuna squadra che non tolga gli attaccanti, è fatto per sfruttare meglio i calciatori in panchina. Dovevamo fare meglio nel finale di partita, ci siamo rintanati troppo: è stato bravo Carnesecchi. L’Atalanta non deve smettere di giocare quando si trova in vantaggio. Il Genoa è una squadra tosta, difficile da affrontare: Gudmundsson è un attaccante veramente forte che parte da una grande organizzazione difensiva. É una squadra che darà molte soddisfazioni. Il tridente non è una novità, lo avevamo impiegato anche contro il Monza: non lo userò sempre ma soltanto quando è necessario"