Atalanta, Gasperini su Ilicic: “Ha qualche chilo di troppo, ma tornerà protagonista”

Il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di campionato contro la Salernitana , in programma allo stadio Arechi alle ore 20:45, soffermandosi sull'ex fantasista del Palermo , Josip Ilicic , ormai sulla via del completo recupero e quasi pronto a giocare da titolare.

Queste le parole del mister orobico, alla vigilia della sfida contro la compagine di Castori: "Vedo un giocatore molto positivo e con molta voglia di essereprotagonista, vuole tornare a dare qualcosa di importante per tutto l'ambiente e tutta la squadra. Sta lavorando bene, dobbiamo recuperarlo sotto l'aspetto atletico e fisico, ha qualche chilo da togliere, questo gli impedisce di avere grande continuità. Ma lui sta dentro a tutte le partite, Non è ancora pronto per giocare 90', lo sarà andando avanti nella stagione. È ancora capace di fare cose fondamentali per noi. Giochiamo ogni tre giorni, ma per come siamo strutturati è dentro tutte le partite. La disponibilità del giocatore è totale"