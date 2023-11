Atalanta, Gasperini: “Sporting? Obiettivo pass per ottavi. Non giocheremo per il pari”

"Non possiamo pensare di non giocare una partita soltanto per i due risultati su tre, dobbiamo essere bravi a interpretare la gara per quelle che sono le nostre caratteristiche. Per me rimane importante quella che sarà la prestazione, la capacità di misurarci con queste squadre. Penso che ogni partita sia diversa, andrà valutata in campo. È chiaro che abbiamo un obiettivo che possiamo raccogliere, quello di andare direttamente agli ottavi. All'inizio dei gironi lo Sporting era la squadra più accreditata, ora si parte dallo 0-0".