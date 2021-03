Atalanta, Gasperini: “Risposta importante della squadra. Crediamo di poter battere il Real Madrid”

L’Atalanta non sbaglia la partita e centra un successo fondamentale contro lo Spezia per 3-1.

VIDEO Atalanta-Spezia 3-1, Muriel e Pasalic danno spettacolo al Gewiss Stadium. A Italiano non basta la rete di Piccoli

Rimane in scia delle altre squadre in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, occupando momentaneamente il quarto posto in classifica. L’allenatore dei lombardi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato il successo.

Gasperini è soddisfatto per questa vittoria e in particolare della prestazione di Mario Pasalic, ma vuole già pensare alla partita da dentro o fuori di martedì contro il Real Madrid: “Segnali confortanti? Molto. Penseremo a mercoledì, però questa sera era difficile. Questo Spezia è complicato da andare a prendere, occupa tutto quanto il campo. Poi se sblocchi il risultato diventa più agevole. Pasalic? Purtroppo è stato fermo parecchio, questa sera ha faticato il primo tempo. Poi però in area si fa trovare puntuale”.

La partita di Madrid rimane l’obiettivo principale e l’Atalanta ha voglia di fare bene: “Andiamo là mica per fare una passeggiata, è un risultato difficile da ribaltare, sarebbe complicato comunque figuriamoci in svantaggio. All’andata abbiamo fatto una partita di sofferenza, difensiva, non siamo riusciti a confrontarci 11 contro un 11, vedremo. Speriamo di portarla avanti. Toglie il sonno? No, siamo orgogliosi di giocarla con una qualificazione non compromessa. Poi è difficile, ma l’obiettivo è provarci”.