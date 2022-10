Atalanta, Gasperini: “Napoli per lo scudetto? Rispondo così. Noi in Coppa Italia…”

Inizio di stagione esaltante per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che dopo il successo in rimonta contro il Sassuolo di Alessio Dionisi nel match del "Gewiss Stadium" valido per la decima giornata del campionato di Serie A, si candida per un ruolo da protagonista tra le compagini attualmente ai vertici della massima serie. Intervistato ai microfoni di "Radio Rai 1", tra le tematiche affrontate nel corso del format di approfondimento calcistico, il tecnico bergamasco si è anche pronunciato sull'entusiasmante avvio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti, attualmente al comando della classifica del campionato di serie A a quota 26 punti. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della "Dea".