Atalanta, Gasperini: “Lipsia? Partita da dentro o fuori. Semifinale sarebbe storica”

Le parole del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro il Lipsia

Sfida da dentro o fuori per l'Atalanta, che domani affronterà il Lipsia nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le due compagini, ad una settimana di distanza, ripartono dall'1-1 casalingo maturato in Germania. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa.

"Il Lipsia è un avversario pericoloso, non devi mai lasciare campo a nessuno. Entrambi dobbiamo vincere, domani deve uscire un vincitore, non so se nei 90' o nei 120', ma proveremo a vincere. Non posso prevedere cosa succederà domani, parliamo di due squadre che domani vogliono vincere. Superare il turno vuol dire arrivare in semifinale, sarebbe un traguardo fantastico. Anche all'andata c'è stata attenzione, quando si arriva a questo punto le partite sono piuttosto equilibrate".

Su quanto possa incidere il campionato: "È una cosa comune a tante squadre, a partire dal Villarreal che ieri ha fatto un'impresa grandiosa. Anche le altre pagano le partite del giovedì, ma anche in campionato possiamo giocare per i posti in Europa. Se andiamo avanti l'Europa League diventerà priorità, se usciremo c'è ancora tempo per rientrare".

Sugli obiettivi: "Intanto è un quarto di finale di una competizione europea, credo che raggiungere la semifinale sarebbe un traguardo importantissimo, raggiunto pochissime volte dalle squadre italiane. Due anni fa eravamo a un minuto dalla semifinale di Champions, quello è stato il momento più in alto in Europa che raggiunto. Se arriveremo in semifinale raggiungeremo un obiettivo che rimarrà scritto. E ricordato".

Sui singoli:"Toloi non è recuperabile, Djimsiti e Freuler vedremo oggi. Dico ancora 50 e 50 per quello che ho visto, all'andata potevamo vincere noi o il Lipsia, credo che le percentuali rimangano le stesse, domani avremo un grande entusiasmo alle spalle".