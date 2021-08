Atalanta, Gasperini: “Ilicic vuole andare via. Romero? Abbiamo preso Lovato”

Il tecnico atalantino fa il punto sul mercato in entrata e in uscita della Dea

⚽️

Parola a Gian Piero Gasperini.

L'Atalanta si prepara in vista della prossima stagione dopo il successo per 2-1 contro il Pordenone. A prendere la scena, a margine dell'amichevole, è il mercato: tema caldo, affrontato dal tecnico Gian Piero Gasperini al triplice fischio.

"Iicic? Rispetto la sua richiesta sul finire della scorsa stagione, ma c'è ancora un mese di mercato. L'intenzione è quella di accontentarlo, ma al momento non ci sono particolari movimenti. Lui si sta allenando bene per essere pronto per la nuova squadra che lo faccia giocare. Voglio sottolineare che la preparazione l'ha fatta bene e non ha saltato nemmeno un allenamento".

Inevitabile la parentesi relativa a Romero: "Dovesse andare via, abbiamo preso Lovato apposta. Se sarà lui a sostituirlo siamo a posto. Si tratta di cifre importanti, ma noi dobbiamo e vogliamo rimpolpare la parte italiana della squadra e sono soddisfatto di Pezzella e Lovato. Poi vorrei inserire anche i giovani come Scalvini, Delprato, Da Riva e Piccoli. Soprattutto quest'ultimo per me può rimanere".

Sul mercato in entrata: "Sul numero siamo messi bene, una buona entrata deve corrispondere a una buona uscita. Al momento non vedo profili proposti superiori a quelli che abbiamo già in rosa. A centrocampo abbiamo Pasalic, Pessina, Kovalenko, Delprato, Da Riva, Malinovskyi e Miranchuk".