Atalanta, Gasperini: “Il punto sulle condizioni di Ederson in vista di domani”

In vista del prossimo match valido per la prima giornata di Serie A contro la Sampdoria , il tecnico dell’ Atalanta , Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni della conferenza stampa odierna:

“Ederson domani non ci sarà. Poi vedremo la prossima settimana come starà, di sicuro non è una cosa di grave entità".