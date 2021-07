Atalanta, Gasperini congeda Ilicic: “Ha deciso di andare via”

Le parole del tecnico dell’Atalanta al termine dell’amichevole vinta contro il Pordenone per 2-1

"Ilicic a fine stagione ha manifestato chiaramente la voglia di fare nuove esperienze e trovare nuove emozioni. Ma ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo da quando sono qua (ride, ndr). Secondo me si sta preparando per trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualche cosa di importante, ha ancora i mezzi per poterlo fare. Rispetto la sua richiesta di fine stagione, c'è ancora un mese di mercato. L'intenzione è quella, ma non ci sono particolari movimenti in questo mercato. Lui si sta preparando per poter stare bene".