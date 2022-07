Atalanta, Gasperini: “Abbiamo due esigenze, svelo il mio obiettivo. Ederson…”

"Il bilancio di questi primi giorni è stato fino ad adesso positivo, i ragazzi si sono presentati con grandi motivazioni e con grande voglia di allenarsi. Devo dire che è stato positivo venire a Clusone, continueremo a lavorare qui fino a sabato, per questa settimana continueremo ad alternarci per 45’, diamo priorità alla parte atletica della preparazione, poi cercheremo di allungare il minutaggio. Comunque questo è un gruppo che è insieme da molto tempo, hanno sempre comportamenti di alto profilo, sono dei bravi ragazzi nel senso giusto del termine. Ederson? Non abbiamo ancora lavorato molto sul piano tattico, sicuramente è un giocatore voluto, non credo ci saranno problemi. Dovremo giocare un po’ insieme, ma ha le caratteristiche che conosciamo e che lo hanno messo in evidenza nello scorso campionato. Io ho detto che l’Atalanta ha due esigenze, quella di ringiovanire e quella di rinforzarsi. Il ringiovanimento può avvenire anche sul mercato, ma i numeri ci sono anche in casa. Sul rafforzamento dipende quello che proporrà il mercato, l’Atalanta è su molte trattative, ma in questa fase nessuno compra e nessuno vende, è una situazione di stallo. Ci sono tante idee. Il mio obiettivo, prima di parlare di Europa League e Champions è quello di costruire una squadra, vedere quando sarà finito il mercato cosa sarà successo e iniziare a vedere di che forza siamo anche rispetto alle altre. C’è un mercato aperto un po’ per tutti".