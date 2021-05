Atalanta, Freuler: “Coppa Italia? Abbiamo un vantaggio. Juventus, se non va in Champions League…”

Remo Freuler in fiducia verso la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Queste le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso di un’intervista esclusiva concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“La vittoria di un mese fa ci ha dato consapevolezza. Sappiamo che possiamo batterli, era accaduto solo una volta in Coppa Italia in tutti questi anni. Non è che perché ha vinto 9 scudetti e ha sempre fatto la Champions deve andarci per forza anche l’anno prossimo. Sicuramente sono rimasto sorpreso dalla loro stagione, ok non vincere sempre, ma non mi aspettavo di vederla così indietro. Evidentemente la società ha fatto delle scelte che non hanno pagato nell’immediato. Ma non è detto che siano sbagliate in ottica futura”

“La maglia non data a Robin? Magari stavolta sarà più disponibile… Se per renderlo più buono deve vincere, allora speriamo che Gosens resti a mani vuote. Comunque, per quanto riguarda poi la maglia, l’abbiamo regalata io e Hateboer, anche se forse non è la stessa cosa. Nuova Coppa Italia? Non mi piace. Tutti d’accoro che la Superlega fosse sbagliata, poi escludono le squadre di C. Così si cancella il sogno dei piccoli, che è motore dello sport. Al traguardo devi arrivare con merito, non per diritto”.