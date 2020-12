Atalanta-Fiorentina, Gasperini: “Stiamo trovando solidità e concretezza. Gomez fuori? C’è un motivo”

L’Atalanta ritrova la vittoria che mancava in campionato da fine ottobre.

I bergamaschi hanno avuto la meglio della Fiorentina grazie a un perentorio 3-0 firmato da Gosens, Malinovskiy e Toloi. Il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, si è mostrato orgoglioso per la prestazione offerta dai suoi e si è soffermato anche sulla scelta di non schierare Gomez.

“È una bella soddisfazione, la vittoria di Amsterdam è stata prestigiosa, ma avevamo bisogno di vincere anche in campionato. Indubbiamente oltre all’energie fisiche si sente il peso nella testa quando giochi in Champions. L’Atalanta ha giocato spesso in questo modo, ultimamente ha fatto tante partite così. Stiamo trovando solidità e concretezza. Per il momento va bene così. Gomez? Abbiamo delle persone che stanno bene, per me era importante vedere Malinovskyi. Adesso è tornato a disposizione. Adesso penseremo alla Juventus, cercherò di mettere in campo la formazione che può fare il miglior risultato. Il campionato è ancora lungo, il ritardo è recuperabile ma non in una partita o due. Cercheremo di fare una striscia di risultati per poter consolidare la classifica. Ora le partite saranno difficili, giocheremo contro Juventus, Roma e Bologna. Il campionato però è ancora molto lungo”.