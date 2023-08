Atalanta, ecco De Ketelaere: “Opportunità al momento giusto. Gasperini ha detto…”

"Ho scelto l'Atalanta perché rappresenta l'opportunità giusta al momento giusto, anche per il modo di giocare della squadra. Quando ero in Belgio - prosegue CDK - l'Atalanta mi ha seguito, ora un anno dopo sono qui: la mia impressione è che - affrontata con la maglia del Milan - quella nerazzurra sia una squadra con tanta qualità, lo scorso anno è arrivata quinta, per me è la squadra perfetta in questo momento. Ho parlato con Gasperini - conclude il calciatore - mi ha detto che è contento che io sia qui. Dopo questi giorni sono molto felice di poter giocare, sono anche contento per i tifosi, non vedo l'ora di incontrarli"