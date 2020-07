Atalanta, dirigente insulta un tifoso del Napoli: “Terrone di m***a”. FIGC apre inchiesta

È caos in Serie A.

Nella giornata di ieri, a poche ore dal big match tra Juventus e Atalanta (2-2 il risultato finale), un dirigente del club bergamasco si è reso protagonista di un episodio tanto ingiurioso quanto oltraggioso. Mirco Moiolo, infatti, avrebbe offeso dandogli del “terrone del ca**o” e mandato a quel paese un tifoso del Napoli, che con smartphone alla mano, si sarebbe avvicinato all’allenatore Gian Piero Gasperini – in procinto di imbarcarsi sul treno che avrebbe portato la squadra a Torino – provocandolo sulla possibilità che la formazione nerazzurra regalasse la partita ai bianconeri. “Dopo dieci anni ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito?”, avrebbe chiesto il supporter partenopeo. Una battuta infelice che ha fatto imbufalire non poco il tecnico nativo di Grugliasco, che prima ha tentato di allontanarsi e poi in maniera diretta avrebbe risposto: “Vai a fare un giro”. Tuttavia, mentre il tifoso si stava allontanando, l’accompagnatore della Dea è passato agli insulti.

La clip girata dallo stesso tifoso è diventata virale in pochi minuti: gli insulti emersi a seguito del video in questione hanno provocato indignazione e, in alcuni casi, anche vera e propria rabbia sui social. L’accaduto non è passato inosservato nemmeno per la Procura Federale, che, rende noto l’Ansa, si è già attivata aprendo un procedimento nei confronti di un dirigente individuato nel team manager Moioli e nei confronti del club per responsabilità oggettiva. Sulla vicenda, che verrà ricostruita grazie anche ai video pubblicati in rete, potrebbe essere contestata la violazione agli artt. 4 e 28 del Codice di giustizia sportiva.