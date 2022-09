Atalanta-Cremonese 1-1: apre Demiral, chiude Valeri. La classifica aggiornata

Uno a uno, è questo il risultato finale del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. L'Atalanta di Gasperini pareggia contro la Cremonese e non sfrutta l'opportunità di staccare in classifica Napoli e Milan. Punto prezioso in chiave salvezza per la squadra di Alvini che sta trovando continuità dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo di Dionisi.