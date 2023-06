Atalanta, continua il progetto tecnico con Gasperini: ecco il comunicato ufficiale

Organizzazione, identità tattica, tracce di gioco ben definite. Una mentalità moderna, audace, propositiva, votata a tessere calcio ed a far male all’avversario. Anche a costo di prendersi qualche rischio. Questa è stata la 'Dea' del genio di Grugliasco. Con i nerazzurri come con il Genoa in passato ha dimostrato che: se integrate in modo organizzato e supportate da un gioco codificato, anche individualità non eccelse possono ben figurare in un contesto di squadra. La sua mentalità l'ha portato ben oltre la valorizzazione dell'organico, dalle finali di Coppa Italia fino a giocarsi un posto in semifinale di Champions League con il Psg.