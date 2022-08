Atalanta, consegnata la lista dei 25 per la Serie A: fuori Ilicic, c’è Palomino

Josip Ilicic è fuori dalla lista dei 25 per la Serie A consegnata dall'Atalanta

Colpo di scena in casa Atalanta . Nella giornata di oggi il club orobico ha reso nota la lista dei 25 calciatori che saranno utilizzabili dal tecnico Gasperini per il campionato di Serie A .

Il fantasista sloveno non ha ancora trovato una sistemazione a meno di un mese dal termine del mercato, dopo mesi di richieste e avances da diversi club di Serie A. Adesso è ufficiale, Ilicic non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini per questa stagione.