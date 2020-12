Atalanta, Cassano graffia il Papu Gomez: “Dica grazie a Gasperini e chieda scusa. Io parlo chiaro e non faccio post”

L’Atalanta e il Papu Gomez stanno attraversando un momento particolarmente complicato.

Atalanta, lite Gomez-Gasperini: addio, retroscena e quell’indizio social della moglie del Papu…

Il calciatore argentino nei giorni scorsi ha avuto un battibecco significativo con Gian Piero Gasperini che ha allontanato dal radar del tecnico orobico il sudamericano. Momenti di tensione tra i tifosi atalantini che hanno paura di perdere il proprio capitano, a confermare il tutto un messaggio dello stesso Papu su Instagram. Su tale episodio si è espresso anche Antonio Cassano che, mai banale, ha dichiarato quanto segue nel corso della diretta insieme a Christian Vieri su “Bobo Tv”.

“Se Gomez ha fatto così bene all’Atalanta e in Nazionale lo deve a una sola persona, a Gasperini. Prima era un buon giocatore ma se ha fatto quello che ha fatto è grazie all’allenatore. Dall’altro lato, quello che ha creato Gasperini è grazie a Gasperini. Io se ho un problema dico all’altro quello che penso, non faccio i post. In più, Gasperini aveva già annunciato che avrebbe cambiato qualcosa perché l’Atalanta subiva troppi gol. E infatti con l’inserimento di Pessina la Dea ha cominciato a subire meno. Gomez deve ringraziare Gasperini, chiedere scusa e farsi da parte. Gasp ha fatto una scelta, e giustamente vuole avere credibilità con gli altri giocatori nello spogliatoio”.

