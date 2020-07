Atalanta-Bologna, Mihajlovic: “È stata una partita equilibrata. Lite con Gasp? Ha sbagliato”

Il Bologna cede 1-0 all’Atalanta.

Un gol di Muriel a metà ripresa ha permesso agli orobici di avere la meglio degli uomini di Sinisa Mihajlovic che nel corso della gara ha anche avuto un diverbio con Gian Piero Gasperini. Le parole del tecnico serbo ai microfoni di Sky Sport.

“Penso che sia stata una gara equilibrata. Unica differenza è che noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Fisicamente stavamo anche meglio. Ci è mancato quello che ci manca sempre: l’ultima scelta. Come prestazione ha fatto bene la squadra e ha creato tante palle gol. Poteva starci un pareggio. L’importante era reagire dopo il Milan. Additato da Gasperini? Se lo avesse fatto a me, non so se avrebbe ancora il dito. Gasperini sa di aver sbagliato, per questo non ha detto niente dopo la partita”.