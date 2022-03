Atalanta-Bayer Leverkusen, Gasperini: “Europa League? C’è un obiettivo. Muriel…”

Le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia dll'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo

"DEA" SFORTUNATA -"Ultimamente abbiamo fatto buone prestazioni, ma per noi non è un momento fortunato. Abbiamo preso uno degli avversari peggiori che potessimo incontrare, sarà dura ma faremo il massimo per andare avanti. L'Europa League diventa man mano sempre più prestigiosa. Muriel non segna? Magari lo farà più avanti quando sarà decisivo... Un'Aspirina per tirare su l'Atalanta? No, mi auguro proprio di no. L'Atalanta sta su bene da sola, poi si può sempre fare meglio. Incontriamo una squadra forte, è una qualificazione di Europa League, una manifestazione importante e cercheremo di fare il massimo. Fatica nel trovare la continuità che ci ha sempre contraddistinto. Sì, effettivamente è così. Non è un periodo molto fortunato per noi, anche se abbiamo fatto alcune partite molto buone. Comunque siamo sempre in una posizione molto buona in classifica e speriamo di superare questo momento anche con dei risultati migliori".