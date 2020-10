Atalanta-Ajax, Hateboer: “Partita speciale, ma non sarà facile. Ecco qual è il giocatore che temo di più”

Parola ad Hans Hateboer.

Dopo le prove poco convincenti contro Napoli e Sampdoria, l’Atalanta affronta domani l’Ajax, nella seconda giornata del girone di Champions League. Un match importante per la Dea: decisa a riscattarsi in Europa dopo gli ultimi ko in Serie A. un match presentato dall’esterno nerazzurro, Hans Hateboer, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia.

“Gli esterni sono importanti, ma Mojica e Depaoli non hanno fatto male. Con il nostro ingresso non è andata meglio. Non è che hanno giocato male, ma è sempre più difficile affrontare con una squadra con dieci giocatori dietro. L’Ajax non si chiude così in difesa. Già lo scorso anno volevo affrontarli, per me è una partita speciale. Ho giocato tante volte contro di loro, ma quando sei fuori dall’Olanda e giochi contro di loro è diverso. Peccato anche per la famiglia e per gli amici che avrebbero voluto vedere la partita, ma la situazione è questa”.

Infine, qualche considerazione sull’Ajax: “Blind sa giocare, non sappiamo quale sarà il suo ruolo, ma può fare diversi ruoli. Legge molto bene la partita, ma non c’è solo lui: hanno tanti giocatori di qualità. Cosa si dice in Olanda dell’Atalanta? C’è una parte che dice che si deve vincere facile, c’è anche una parte che che dice sarà molto difficile. Sarà complicato per loro giocare qua, hanno seguito il nostro percorso. Sanno cosa abbiamo fatto negli ultimi anni”.