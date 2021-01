Atalalanta-Lazio, Inzaghi tra calciomercato e Coppa Italia: “Doppia sfida con squadra top della Serie A? Rinforzi? C’è un problema”

Momento importante della stagione per la Lazio guidata da Simone Inzaghi.

La compagine biancoceleste, reduce dal successo interno contro il Sassuolo con il punteggio di due reti ad una, si appresta ad affrontare una settimana delicata che fungerà da bivio, sia in campionato sia in Coppa Italia. A frapporsi alle ambizioni della squadra capitolina sarà l’Atalanta delle meraviglie di Gian Piero Gasperini, avversario dei biancocelesti domani sera nei quarti di finale della Coppa nazionale e poi nel prossimo turno della Serie A. Percorso agonistico che si sovrappone con la finestra invernale di calciomercato che vede il club di Lotito impegnato nella ricerca di un tassello per rinfrorzare il reparto difensivo. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Lazio in conferenza stampa alla vigilia del primo atto dell’incrocio pericoloso contro la Dea.

“Sappiamo che abbiamo questa problematica in difesa, tra me e il direttore c’è tanta sinergia. Penso che arriverà qualcuno per aiutarci. La doppia sfida contro l’Atalanta? Sarà una settimana impegnativa, sfidiamo per due volte in quattro giorni la squadra più in forma della Serie A. Sappiamo che abbiamo questa problematica in difesa, tra me e il direttore c’è tanta sinergia, penso che arriverà qualcuno per aiutarci. Dovrò alternare le forze tra la coppa e il campionato ho la fortuna di avere tanti giocatori disponibili”.