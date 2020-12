Ajax-Atalanta, Tecca non ha dubbi: “Non bisogna per forza essere amici, ora serve altro”

La Dea vola agli ottavi di finale.

Successo dell’Atalanta contro l’Ajax, che regala ai nerazzurri il pass per gli ottavi di finale di Champions League. A decidere è la rete di Muriel, che regala spettacolo all’Amsterdam Arena. Un risultato importante commentato al triplice fischio da Massimo Tecca, giornalista di SKY.

“I risultati danno fiducia, ti portano ad aumentare l’autostima del gruppo. Quindi fanno bene da tutti i punti di vista, si va d’accordo anche se non si è amici, è quello che serve all’Atalanta in questo momento. Serve spirito di squadra e solidarietà: in campo non è mai mancato, quello che succede fuori non depone in questo momento a favore”.