Ajax-Atalanta, la verità di Percassi: “Lite Gasperini-Gomez? Ho già deciso il loro futuro”

La Dea vola agli ottavi di finale.

Successo dell’Atalanta contro l’Ajax, che regala ai nerazzurri il pass per gli ottavi di finale di Champions League. A decidere è la rete di Muriel, che regala spettacolo all’Amsterdam Arena. Un risultato importante analizzato al triplice fischio dall’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ai microfoni di SKY.

“Devo dire di sì, sono state partite straordinarie, stadi meravigliosi, vedere un’Atalanta che rappresenta Bergamo per noi è straordinario. Abbiamo vissuto delle emozioni straordinarie, per noi stasera è un’ulteriore dimostrazione che questo gruppo di lavoro abbia raggiunto un risultato storico per questa società. Gasperini? Mio padre è il primo tifoso, ma non fa altro che rappresentare tutte le case dei tifosi atalantini. Si veniva da una settimana un po’ particolare, il campo ha tradotto quello che si cerca di fare a Zingonia. Lavorare, lavorare. La società cerca di fare le cose al meglio, stasera è la dimostrazione di quello che si è letto e scritto in questi giorni. Forse si è andati un po’ oltre, ma conta solo il campo. Dedicata a tutti i tifosi che ci mancano da morire. La cosa più importante è che siano orgogliosi di quel che la società cerca di fare”.

Inevitabile la parentesi relativa alla querelle Gasperini-Gomez: “Non è nostra abitudine presentarci davanti ai microfoni, solitamente la palla va lasciata ai protagonisti. Questo vuole essere la dimostrazione che cerchiamo di essere presenti e fare bene della società. In tutte le famiglie le discussioni fanno parti della vita quotidiano. A volte sono più forti, ma poi si va avanti. Stasera vale più di mille parole. Rimangono entrambi? Sì, sì”.