Ajax-Atalanta, carica De Roon: “In Olanda per passare il turno. Interesse Barcellona? Non ci penso”

Giornata di vigilia per l‘Atalanta.

Scalda i motori la Dea che, domani sera, affronterà l’Ajax all’Amsterdam Arena nella sfida valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Champions League. Vietato sbagliare per gli uomini di Gasperini che, in Olanda, si giocheranno l’ultima chance per proseguire il proprio cammino europeo. Lo sa bene Marten de Roon che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha suonato la carica.

“Per me è sempre bello tornare in Olanda, sono cresciuto qua ma domani sono qua solo per la qualificazione, vogliamo passare il turno e fare risultato, poi vediamo. Non faccio tanti gol purtroppo e non ho mai segnato all’Ajax, sarebbe tanta roba farlo domani ma l’importante sarà fare risultato e segnare, anche se non sarò io a farlo”.

De Roon si è poi espresso sul mercato: “Il Barcellona mi ha cercato? Sono concentrato sull’Atalanta e sto molto bene qua a Bergamo, qui la mia famiglia è felice, non ho pensato a quelle voci. Il clima? Fa freddo anche qua come a Bergamo…”.

Chiosa finale sul rinvio di Udine: “Preferisco giocare con continuità, ogni quattro o cinque giorni, così non so se sarà un vantaggio non aver giocato per otto giorni. Fisicamente stiamo bene ma abbiamo visto che anche le altre volte che giocavamo stavamo bene in campo e fisicamente siamo a posto, domani saremo pronti”.