Venezia-Ascoli, Javorcic: “Dato segnale positivo, orgoglioso della mia squadra”

“Abbiamo fatto una bella partita, devo davvero fare i miei complimenti ai ragazzi per non aver mollato nonostante le circostanze, dando un segnale estremamente positivo. Questo è il bello del calcio: abbiamo fatto divertire i tifosi e i ragazzi si sono spesi con estrema dedizione. Sicuramente si tratta di una partita a sé, da inquadrare nel contesto: difficile considerarla un test in vista della prossima settimana, perché non è possibile prevedere come evolverà la situazione. Ci sono state delle prestazioni molto incoraggianti, nonostante la necessità di ‘improvvisare’ date le circostanze.