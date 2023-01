Ternana-Ascoli, Bucchi: “Fere tra i migliori attacchi, ko che dispiace per i tifosi”

" L’Ascoli ha giocato bene nel secondo tempo , all’inizio è stata la Ternana a riuscire a far girare meglio palla e a segnare un gol molto bello. I rossoverdi sono stati più frizzanti negli ultimi trenta metri, noi meno nella prima frazione ma nella ripresa abbiamo preso in mano la gara nel finale con almeno due occasioni nette. In questo momento non siamo fortunati e sono molto rammaricato per l’ultimo periodo. I cambi ci hanno dato qualità. Abbiamo portato gli uomini in area. Re, Giovane, Lungoyi e Mendes, tutti quelli subentrati hanno fatto tutti bene. Entrare così non era facile. Ci tenevamo a partire bene ed a fare risultato. Caligara è uscito per un brutto contrasto e ora sta con le stampelle. Domani farà gli esami strumentali, il ragazzo non riusciva a mettere il piede a terra.

"Mi dispiace per il risultato e anche per la delusione che abbiamo dato ai tifosi. Ho la coscienza pulita e mi dispiace per i cori contro di me ma sono una cosa che fa parte di questo mondo. Normale che quando ci sono episodi negativi dispiace, evidentemente stiamo facendo meno di quello che si aspettano i tifosi. Ce la stiamo mettendo tutta. C’era un clima già acceso, volevo evitare di accendere ancora di più. Non sono andato sotto i tifosi come ho sempre ribadito, ma la faccia ce la metto io. Se la partita e la classifica non piacciono la responsabilità è sempre la mia. Sono davanti alla squadra sempre e comunque. Me l’aspettavo così la Ternana. Partipilo è un giocatore che salta l’uomo in maniera disarmante. Palumbo è un giocatore intelligente con ottime qualità di gestione e Favilli è tornato ad essere il giocatore che è. La Ternana ha avuto molto ritmo all’inizio e per me ha giocatori davvero forti. Le Fere hanno uno degli attacchi più forti della categoria, sono davvero un buon organico e possono benissimo stare in zona playoff, anche se in questo campionato tutto può accadere e serve soprattutto avere continuità. Non dovevamo creare spazi tra le linee e ci hanno punito. Abbiamo fatto una gara di rincorsa. Ai punti il pareggio però sarebbe stato il risultato più giusto. Sabato altro partita dura con la Spal. Dobbiamo ripartire."