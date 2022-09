Serie B, Ascoli-Parma: bianconeri col lutto al braccio per vittime alluvione Marche

Ascoli con il lutto al braccio contro il Parma, per le vittime del nubifragio

Al via la sesta giornata del campionato di Serie B con il match tra Brescia e Benevento che apre il programma settimanale del torneo cadetto, questa sera alle ore 20.30. Sesto turno al via nonostante il Paese sia ancora scosso, per i tragici fatti relativi alla violenta alluvione abbattutasi nelle Marche nella serata di ieri.