Serie B, 20ª giornata: pari in extremis tra Cosenza e Benevento. Vince la Ternana

Pareggio in extremis al Gigi Marulla di Cosenza tra la formazione di William Viali ed il Benevento guidato da Fabio Cannavaro. In risposta al rigore firmato Camillo Ciano nel primo tempo, è arrivata la marcatura di Sauli Väisänen, giunta al minuto 89', che regala un punto importantissimo al club calabrese, meno per i giallorossi che proseguono il periodo senza vittorie. Per quanto concerne il confronto del Liberati, arriva il successo di misura per la formazione di Aurelio Andreazzoli che batte 1-0 l'Ascoli di Cristian Bucchi. Ternana che torna saldamente in zona playoff.