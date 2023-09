Mancuso: “Affetto di Palermo straordinario. Gol annullato a Bari? Ci riprenderemo…”

"Sono entrato proprio per dar vivacità all'attacco ed è andata direi alla grande nel finale. Indipendentemente se uno gioca o meno deve farsi trovare sempre pronto. Se uno parte dalla panchina osserva prima il gioco e poi quando entra sfrutta al meglio le occasioni. Calore tifosi? L'affetto a Palermo è straordinario. Quello che dobbiamo fare noi è continuare a rendere i tifosi felici col massimo impegno. E' stata allestita una squadra con giocatori importanti e anche chi subentra ha le caratteristiche per far bene. L'importante è farsi trovare pronti. Rammarico per il gol annullato al Bari? Son già passate quattro partite, quei punti li andremo a riprendere nel corso del campionato con questa voglia di far bene. L'azione del gol? Era un angolo finale, bisognava andar dentro e crederci. L'ha toccata Ceccaroni verso di me e sono stato pronto a spingerla dentro. Ad Ascoli è sempre difficile, non è la prima volta per me. Secondo me la formazione bianconera farà un bel campionato. Oggi mi interessava far gol per il Palermo e conquistare i tre punti".