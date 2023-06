Cosenza, Viali dopo la salvezza può salutare: l’Ascoli in pole sul tecnico dei ‘Lupi’

Secondo quanto riportato da - TuttoB - l'Ascoli è interessato al mister ex Cesena e Novara. La posizione di Roberto Breda sembra essere in bilico e in caso di mancato accordo tra le parti, per proseguire insieme, la società bianconera potrebbe pensare seriamente di offrire la panchina di Piceno a Viali, reduce dal suo primo anno in Serie B nelle vesti di allenatore del Cosenza. Seguiranno aggiornamenti.