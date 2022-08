Corini: “Tutto sulle condizioni degli infortunati. Ho parlato con chi è in uscita…”

Parola ad Eugenio Corini. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match interno contro l'Ascoli, valido per la terza giornata di Serie B. Esordio più che positivo per il nuovo Palermo del "Genio", vittorioso al "Barbera" contro il Perugia ed uscito con un pareggio dal San Nicola di Bari, adesso impegnato nella delicata sfida casalinga contro l'Ascoli di Bucchi. Di seguito le dichiarazioni di Corini in vista del match: