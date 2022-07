Calciomercato Ascoli, ufficiale il ritorno di Ciciretti dal Pordenone. I dettagli

Tre anni dopo l'ultima esperienza, Amato Ciciretti torna ad Ascoli , ad annunciarlo è lo stesso club marchigiano sul sito ufficiale. Per il fantasista ex Napoli e Benevento prestito con obbligo di riscatto dal Pordenone , società che detiene il suo cartellino.

Ultima stagione non facile per Ciciretti, che nelle sessione invernale di calciomercato è passato dal Pordenone, con cui aveva collezionato solamente 8 apparizioni, al Como. In maglia lariana 11 invece le presenze, condite da 2 gol. Nella precedente esperienza all'Ascoli nel 2019, erano state invece 15 le presenze collezionate nella seconda parte di stagione, con 3 reti.