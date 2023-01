Ascoli, verso il Palermo: squadra già in campo dopo il pari contro la Spal

Sei giorni e sarà Ascoli-Palermo. Questa mattina i bianconeri si sono ritrovati al Picchio Village per il consueto allenamento post gara: gli undici scesi in campo ieri a Ferrara contro la Spal hanno svolto una seduta defaticante. Tutti gli altri - informa l'Ascoli attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento - sono stati impegnati in un allenamento ad alta intensità con messa in azione tecnico-motoria, lavoro metabolico ed esercitazione ad alta intensità con la palla.