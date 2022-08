Ascoli, verso il Palermo: seduta mattutina per la squadra di Bucchi. Il comunicato

Prosegue la preparazione dell'Ascoli in vista della trasferta del "Renzo Barbera" contro il Palermo, match valido per la 3a giornata di Serie B e in programma sabato 27 agosto alle 20:45. La compagine di Cristian Bucchi ha iniziato positivamente la nuova stagione, con quattro punti nelle prime due gare. Nella scorsa gara, i bianconeri hanno pareggiato al "Del Duca" contro la SPAL.