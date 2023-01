Ascoli, verso il Palermo: per Forte e Proia prima seduta agli ordini di Bucchi

Primo allenamento con i nuovi compagni per Forte e Proia in vista del Palermo

E' ripresa nel pomeriggio di oggi la preparazione dell’ Ascoli guidato da Cristian Bucchi al Picchio Village in vista del match contro il Palermo FC di Eugenio Corini , in programma sabato 28 Gennaio alle ore 14 allo stadio "Del Duca", sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023 .

Primo allenamento in gruppo per il centrocampista ed L.R. Vicenza, Federico Proia e l'attaccante proveniente dal Benevento, Francesco Forte. per gli uomini agli ordini del tecnico Cristian Bucchi lavoro di prevenzione in palestra, attivazione tecnico motoria, possesso palla e partita. Contro i rosanero mancherà sicuramente il centrocampista Samuel Giovane, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione comminata dal direttore di gara nel finale della prima frazione di gioco del match contro la Spal dello scorso weekend.