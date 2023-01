Ascoli, verso il Palermo: oggi la rifinitura. E Tavcar rinnova fino al 2026

Le ultime in casa Ascoli in vista della sfida contro il Palermo

Mediagol ⚽️

Un giorno e sarà Ascoli-Palermo, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Sabato 28 gennaio, alle ore 14:00, allo Stadio "Del Duca", gli uomini di Cristian Bucchi sfideranno il Palermo dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in casa della Spal. I rosanero, invece, sono reduci dalla vittoria conquistata fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il Bari di Michele Mignani.

Prosegue, dunque, la preparazione della compagine bianconera alla gara di domani. Nella giornata di ieri, l'Ascoli ha svolto una seduta mattutina al Picchio Village: messa in azione tecnica, torelli, esercitazione tattica e lavoro per reparti il programma svolto dal gruppo, come riportato dallo stesso club. Oggi, alle ore 11:00, è in programma l'allenamento di rifinitura sempre al Picchio Village, a porte chiuse.

Intanto, la società marchigiana ha comunicato di aver rinnovato il contratto col difensore Aljaz Tavcar fino al 30 giugno 2026. "Un attestato di fiducia e merito per il giovane talento sloveno che ha sempre risposto presente ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Ad Aljaz l’augurio di poter crescere ulteriormente e di poter centrare i migliori successi con l’Ascoli Calcio", si legge in una nota diramata sul sito di riferimento dell'Ascoli.