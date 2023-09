Ascoli, verso il Palermo: mercato, infortuni e avvio da incubo. Nestorovski…

Appena tre i punti conquistati in quattro partite dalla squadra di Viali, prossimo avversario in campionato del Palermo.

Un avvio di campionato da incubo. Quattro partite disputate fin qui, appena tre i punti conquistati. Uno score frutto di una vittoria casalinga ottenuta contro la Feralpisalò e di tre sconfitte rimediate contro Cosenza , Modena e Sudtirol . Quattro i gol siglati, sette le reti incassate, quattro cartellini rossi di cui tre a Cosenza in appena 45 minuti. "Il negativo avvio di stagione ha lasciato senza parole i tifosi - scrive l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', che punta i riflettori in casa Ascoli -. [...] Ma non il patron Massimo Pulcinelli che le ritroverà giovedì 14 settembre con una conferenza stampa in cui farà il punto della situazione, con mercato chiuso e a due giorni dalla ripresa del campionato".

Sabato 16 settembre, alle ore 14:00, l'Ascoli sfiderà il Palermo di Eugenio Corini. In vista della gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B, la squadra di Viali si sta allenando, con il tecnico che dovrà fare i conti con gli infortuni di Adjapong e Giovane, il capitano della Nazionale Under 20 vice campione del mondo. Assente anche il "colpo di mercato" Ilija Nestorovki, impegnato domani con la Macedonia del Nord contro l'Italia di Luciano Spalletti. L'attaccante tornerà in quel di Ascoli a pochi giorni dalla partita contro la sua ex squadra.