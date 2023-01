Ascoli, tra Palermo e calciomercato: Bucchi accoglie Proia e punta Asencio, Marsura…

Tuttavia, l'evoluzione delle trattative in corso in questa sessione invernale di calciomercato si intreccia inevitabilmente con il percorso agonistico della compagine di Bucchi, incidendo fisiologicamente anche sulla condizione psicofisica dei giocatori a disposizione. L'0edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce i movimenti in entrata ed in uscita del club marchigiano allo stato attuale, in quella che si preannuncia una settimana piuttosto effervescente in materia di trasferimenti prima della chiusura delle liste. La società bianconera è pronta ad accogliere il centrocampista Federico Proia, il cui cartellino è di proprietà del Vicenza e che arriva nel Piceno con la formula del prestito con diritto di riscatto (tramutabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni). Buchel, inizialmente promesso alla Spal, dovrebbe invece restare alla corte di Bucchi. Definito il rinnovo del contratto con il capitano, Federico Dionisi, il club di Pulcinelli sonda il mercato alla ricerca di un attaccante le cui attitudini siano funzionali al credo calcistico di Bucchi. Il tecnico gradirebbe non poco il profilo di Raul Asencio, oggi in forza al Cittadella, giocatore che ha già avuto alle sue dipendenze quando guidava il Benevento. Contatti in corso anche con il Modena con cui potrebbe materializzarsi uno scambio interessante; l'esternop offensivo Bidaoui piace molto al club emiliano, nelle Marche potrebbe invece approdare l'attaccante Davide Marsura. Bucchi cerca comunque di mantenere alta la concentrazione dei suoi in vista dell'impegno probante contro il Palermo, la squadra rosanero è certamente tra le più in forma del campionato cadetto in questo frangente, come testimoniano i sette risultati utili consecutivi e l'ascesa in graduatoria delle ultime settimane. Successo di prestigio dei bianconeri nella gara d'andata al Barbera: l'Ascoli si impose per tre reti a due con Gondo nelle vesti di mattatore ed assoluto protagonista del match.