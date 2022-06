Ascoli, Sottil verso la panchina dell’Udinese: Inzaghi in pole per sostituirlo

In seguito all'accordo trovato tra Andrea Sottil e l' Udinese , per il ruolo di allenatore, l' Ascoli sembra pronto a cambiare guida tecnica, tra i nomi papabili per sostituire l'ex Catania presente anche l'iconico centravanti del Milan, Filippo Inzaghi .

Con i Marchigiani, Sottil è riuscito a raggiungere il sesto posto in classifica nel campionato di Serie B, qualificandosi ai playoff. L'eliminazione al primo turno contro il Benevento non aveva comunque spinto la società a cambiare idea sul mister piemontese, capace di rivitalizzare una piazza poco stimolata dalle ultime stagioni deludenti che hanno visto i bianconeri lottare nei bassi fondi del torneo cadetto. L'ottima stagione del club di Piceno, ha acceso i fari di alcune società più importanti, come l' Udinese del patron Pozzo , fresca di separazione con l'ormai prossimo tecnico dell'Hellas Verona, Gabriele Cioffi e di conseguenza a caccia di un sostituto, scelta ricaduta su Andrea Sottil a cui è stato proposto un contratto annuale da 300 mila euro a stagione, a quanto riferisce TMW.

Per sopperire all'addio, la squadra ascolana è pronta ad offrire la propria panchina all'ex tecnico di Brescia e Benevento, oltre che di Milan e Venezia, Filippo Inzaghi. Tecnico preparatissimo per la categoria, abile nel portare ai vertici del campionato cadetto, com'è successo con i lagunari agli albori della sua carriera, conquistando i playoff, per poi essere l'artefice della seconda promozione storica in Serie A delle "streghe". Le esperienze con i rossoneri da debuttante, e con il Bologna sono le dimostrazioni delle lacune del tecnico piacentino nella massima serie. L'ultima esperienza in quel di Brescia, sotto la gestione Cellino, da sempre riconosciuto come poco paziente nei confronti dei suoi tecnici, è andata in modo negativo non riuscendo a terminare la stagione, nonostante il piazzamento dei lombardi tra le prime della classe, venne esonerato e sostituito poi dall'ex Palermo, Eugenio Corini. Secondo TMW l'incontro tra Inzaghi e l'Ascoli avverrà nelle prossime 24h , si attendono aggiornamenti...