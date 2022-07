Ascoli, senti Dionisi: “Quest’anno livello molto alto, sarà difficile ripeterci”

Con il sorteggio dei calendari ha preso via il countdown per la prossima stagione di Serie B , che quest'anno vedrà la presenza di diverse piazze importanti del calcio italiano. Lotta per la promozione che si preannuncia intensa, più dello scorso campionato. Lo sa bene l' Ascoli , arrivato sorprendentemente ai playoff salvo poi essere eliminato, al culmine di una stagione più che positiva per i bianconeri. A proposito della prossima Serie B è intervenuto Federico Dionisi , esperto attaccante della compagine marchigiana. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Si riparte con lo stesso entusiasmo dopo aver fatto sognare i nostri tifosi. Quest'anno si è alzato ancora il livello, ma ci faremo trovare pronti e ci metteremo il massimo dell'impegno e della voglia per dire la nostra. Sarà difficile ripetersi, sarà molto più impegnativo, ma abbiamo ambizione e fame per ottenere il massimo come successo lo scorso anno. Voglio continuare a fare quello che ho fatto, essere un riferimento dentro e fuori dal campo, tutti noi più esperti sappiamo qual è il nostro compito e ci mettiamo il massimo impegno per essere da modelli per i giocatori più giovani. Iniziamo in casa e dobbiamo fare bene da subito soprattutto per i nostri tifosi e abbiamo tanta voglia e determinazione per iniziare col piede giusto. Sulla carta ci sono tante squadre che punteranno al massimo, poi gara dopo gara capiremo quale potrà essere la graduatoria. Fare una scaletta in questo momento diventa proibitivo"