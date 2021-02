Ascoli-Salernitana, malore in campo per Dziczek: si accascia in campo privo di conoscenza, match sospeso

Momenti concitati durante Ascoli-Salernitana.

Paura al “Del Duca” di Ascoli: durante la sfida tra i padroni di casa e la Salernitana, all’86’, il centrocampista polacco Dziczek si è accasciato a terra privo di sensi.

Immediato l’intervento dei compagni, che hanno attirato l’attenzione del direttore di gara, sollecitando l’ingresso in campo dell’ambulanza. Dopo minuti di paura, il calciatore ha ripreso conoscenza, ma è stato trasportato comunque in ospedale per accertamenti. La gara è stata interrotta sul risultato di 2-0 per gli ospiti, poi ripresa e chiusa con lo stesso punteggio.

Già a settembre scorso il polacco era svenuto in allenamento ed era stato rianimato dal medico sociale della Salernitana. Gli esami a cui era stato sottoposto il giocatore, avevano dato tutti esito negativo.